Grève possible chez Postes Canada : Bois-des-Filion vous rappelle les méthodes de paiement des taxes municipales

En raison de la grève possible chez Postes Canada et en considérant qu’un paiement de taxes est dû le 6 juillet, la Ville de Bois-des-Filion rappelle à ses citoyens que plusieurs méthodes de paiement s’offrent à eux. Il est important de mentionner que les contribuables ont la responsabilité de payer leurs taxes dans les délais prescrits, et ce, malgré la possible grève de Postes Canada.



En personne

Vous pouvez payer en personne, à la réception de l’hôtel de ville, par chèque, carte de débit, argent comptant, mandat poste ou mandat bancaire.

Hôtel de ville : 375, boul. Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion.

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.

IMPORTANT : Prenez note que nous sommes ouverts le vendredi 1er juillet puisque le congé férié a été déplacé au lundi 4 juillet.

À votre Caisse Desjardins

Il est possible de payer votre compte de taxes à une succursale des Caisses populaires Desjardins ou Caisse d’économie Desjardins.



Par Internet ou par téléphone

Il est possible de payer par téléphone ou par Internet auprès de votre institution financière.