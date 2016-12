Les BICIBORNES arrivent à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé à la mise en service officielle de la première Biciborne à être installée sur son territoire. Cette station de réparation de bicyclette équipée d'une pompe à air et de multiples outils destinée aux cyclistes est installée au parc De Sève, près du chalet sur la rue Pilon.

« Enfourcher sa bicyclette demeure un plaisir, peu importe notre âge... Et comme la belle saison est courte au Québec, il faut le faire le plus souvent possible! Avec les BICIBORNES qui seront installées à Sainte-Thérèse, ce sera encore plus facile d’être actif cet été », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Les Bicibornes sont fabriquées au Québec chez Acier Jean Hébert. Elles sont simples d’utilisation et permettent notamment de gonfler les pneus d’une poussette ou d’un vélo, et de remplacer ou de resserrer diverses pièces.

En tout, trois Bicibornes seront installées à Sainte-Thérèse d’ici la fin du mois d’août. La deuxième sera installée dans les environs de la gare intermodale d’ici les prochaines semaines, alors que la troisième sera installée au parc Anatole-Desjardins dès la fin des travaux qui y sont en cours.

Voyez une courte vidéo sur l’utilisation des Bicibornes au www.biciborne.com.