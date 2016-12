Une plaine de jeux et des sentiers au parc Henri-Dunant

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et le conseiller du district Notre-Dame-de-l’Assomption, Normand Dupont, ont annoncé le début des travaux de réaménagement du parc Henri-Dunant.

« Le projet consiste à aménager des sentiers et une plaine de jeux engazonnée, en plus de réaliser des travaux nécessaires au drainage de surface de ces nouveaux espaces. Cependant, nous devrons effectuer du déboisement ciblé afin de réaliser les travaux requis pour la plaine de jeux », a déclaré le maire Richard Perreault.

Toutefois, le projet prévoit la préservation d’une bande d’arbres de 30 mètres entre la plaine de jeux et la limite arrière des propriétés. De plus, les arbres dont le diamètre est de 500 millimètres et plus seront conservés.

« Voici donc un beau projet conçu par notre administration pour les familles du quartier, et qui s’harmonisera parfaitement avec le boisé et l’environnement de l’école secondaire Henri-Dunant et du Centre récréoaquatique. J’en suis certain, les nouveaux aménagements du parc Henri-Dunant plairont autant aux utilisateurs qu’aux parents et aux résidents », a pour sa part conclu Normand Dupont.

S’inscrivant dans la programmation Blainville en chantiers 2016, les travaux se poursuivront jusqu’en août. Les modules de jeux du parc seront accessibles pendant cette période de travaux.