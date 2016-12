Lire à petit prix: Une initiative des jeunes de Saint-Janvier

Les 17 et 18 septembre prochain, les adolescents de la Maison de Jeunes de Saint-Janvier vous attendent à la première édition de leur Foire aux livres. Dans un élan pour promouvoir la lecture et la rendre accessible à tous, les jeunes ont combiné leurs efforts afin d’organiser ce nouveau projet.

Beaucoup de choix à faible coût

Pour seulement 2,00$ ou moins, les citoyens sur place pourront se procurer romans policer, bandes dessinées, livres sur la famille, les voyages, la santé, bref, autant de livres de diverses catégories pour plaire tant aux petits qu’aux grands. Certains ouvrages se vendront même aussi peu que 0,25$. C’est grâce à l’aide de toute l’équipe du Service de la bibliothèque de Mirabel, qui a fait don d’une grande quantité d’œuvres littéraires, que les jeunes ont pu mettre en branle cette Foire aux livres.

2 jours seulement

En même temps que le bazar annuel de Saint-Janvier, la Foire littéraire de la Maison des Jeunes se déroulera lors de la fin de semaine du 17 et 18 septembre, dans leurs locaux situés au 13 908 boulevard Curé-Labelle. Ils pourront vous accueillir entre 9h00 et 14h00 le samedi et entre 9h00 et 12h00 le dimanche.