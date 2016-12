Goûtez aux saveurs locales lors du Festival de la galette et des saveurs du terroir

C’est avec grand plaisir que la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) vous invite à rencontrer 25 entreprises agroalimentaires qui seront présentes au Marché des saveurs du Festival de la galette, les 17 et 18 septembre prochains. Ce rendez-vous gourmand s’inscrit dans le cadre des festivités du populaire Festival de la galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache qui en est à sa 31e édition.



Le Marché des saveurs est une belle occasion où les producteurs et les transformateurs et le public se rencontrent. Dans la cour derrière le Manoir Globensky s’installeront plusieurs kiosques d’où se dégageront des activités aux effluves alléchantes.



Profitez-en pour venir échanger avec les artisans de saveurs provenant des Laurentides (des Hautes comme des Basses-Laurentides) et du Québec qui seront heureux de vous rencontrer. Éveillez vos sens sur le site où vous trouverez au même endroit des produits locaux et régionaux au goût d’ici et d’ailleurs, élaborés avec passion.



Le Festival de la galette et des saveurs du terroir attire quelque 20 000 festivaliers par année et est l’endroit idéal pour partir à la découverte des nouveautés ou redécouvrir des produits bien de chez nous. En effet, les étals du Marché des saveurs proposeront des produits provenant de nos vergers, cidreries, vignobles avec des produits d’alcool de fruits, d’érable, de miel, des produits de boulangerie, sucreries, chocolats, café, de la viande de cerf, d’autruche, des saucisses, des fromages, des terrines, des épices et bien d’autres. Bien sûr, les visiteurs trouveront les traditionnelles et délicieuses galettes de sarrasin cuites sur place.



Autant de saveurs et de produits que vous pourrez goûter en famille sur les lieux puisque des dégustations seront offertes au public. Il sera aussi possible de faire des emplettes et pourquoi pas des provisions de vos produits préférés et de vos découvertes gourmandes. N’hésitez pas à les faire découvrir à votre entourage et ainsi contribuer à la créativité, la passion et le dynamisme des artisans des saveurs de chez nous.



L’accès au site est gratuit et demeurez à l’affût puisque de nombreux tirages provenant des entreprises participantes au Marché des saveurs auront lieu pendant les deux journées que dureront les festivités.



À propos

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir et soutenir la réalisation de projets liés aux enjeux de l’industrie agroalimentaire. «Laurentides j’en mange» est le nom reconnu des produits agroalimentaires de la région des Laurentides et contribue à la promotion des produits et des artisans de saveurs de la région. Les activités de la TCAL sont rendues possibles grâce à la collaboration du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), des organismes et entreprises participant aux diverses activités.