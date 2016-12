École de la Volière de Saint-Colomban : un nouveau parc-école pour la rentrée

Le nouveau parc-école de la Volière, dont les travaux de réaménagement viennent tout juste de se terminer, a été inauguré aujourd’hui par la Ville de Saint-Colomban, la Commission scolaire de la Rivière-duNord (CSRDN), la direction de l’école de la Volière, ainsi que son conseil d’établissement. Financés à parts égales par l’école et la Ville de Saint-Colomban, la conception des plans et les travaux ont été effectués par la Ville, ce qui a permis de réduire les coûts de manière importante et ainsi rendre possible la réalisation du parcécole.

Ce magnifique projet est né de la volonté des parents de l’école de la Volière, de la direction de l’école et du conseil d’établissement qui ont mis sur pied des campagnes de financement pour doter le lieu d’enseignement d’une cour inspirante où les enfants pourraient s’amuser en toute sécurité dans un environnement des plus agréables.

« Ce parc-école, c’est littéralement un rêve qui devient réalité. Nous avons travaillé tellement fort depuis plusieurs années afin de ramasser les sommes nécessaires à la réalisation du projet. Grâce à l’appui de la Ville et de la CSRDN, nous avons surmonté toutes les embûches pour finalement arriver à ce superbe parc-école qui fera le plus grand bonheur des petits comme des plus grands. Avant toute chose, il nous importe de remercier l’immense générosité des parents et de toute la communauté qui ont permis d’amasser les sommes nécessaires », ont déclaré Stéphanie Bouvrette, directrice de l’école de la Volière, et Isabel Lapointe, présidente du conseil d’établissement.

Afin de répondre aux besoins de tout un chacun, des aires offrant différentes ambiances ont été créées : zone de discussion et lecture à l’ombre des arbres, zone de modules de jeu dans le sable et zone gazonnée pour les sports libres. Ainsi, tous les jeunes y trouvent leur compte! Les allées et les escaliers qui mènent à la cour existante ont été créés en bois brut afin de conférer un cachet champêtre au parc-école, adossé au parcnature de la Volière qui longe la rivière du Nord.

« Je suis plus qu’enchanté de l’excellente collaboration avec l’école de la Volière et son conseil d’établissement, a déclaré le maire de Saint-Colomban, Jean Dumais. La Ville, la CSRDN et l’école travaillent toutes pour le bien-être de nos jeunes, et ce parc est la preuve qu’il faut parfois réfléchir différemment et travailler ensemble plutôt qu’en silos. En unissant nos ressources, nous avons permis d’offrir une infrastructure qui bénéficiera aux jeunes tant pendant qu’en dehors des heures de classe. Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement les équipes de la Ville qui ont innové en réalisant les plans et travaux à l’interne avec d’importants bénéfices en termes de réduction des coûts. Et ce, sans compromis aucun sur le résultat. Bien au contraire : ce parc est tout simplement splendide! »