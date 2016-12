Un béluga élit domicile au Collège Lionel-Groulx

Les étudiants en Sciences de la nature du Collège Lionel-Groulx ont tenu hier une cérémonie festive afin de remercier la Fondation du Collège pour son soutien financier dans l’accueil d’un nouveau pensionnaire : un squelette de béluga. Ce spécimen unique est exposé de façon permanente dans l’aile Nature du Collège près des laboratoires de biologie.

Mme Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège, a tenu à souligner le côté novateur du projet : « Nous sommes l’un des rares établissements d’enseignement supérieur de la province à posséder un tel spécimen. La Fondation est fière de supporter un projet aussi original et inspirant, qui profite à toute la communauté collégiale et qui met l’emphase sur notre responsabilité citoyenne à l’égard de l’environnement ».

Également présent à la conférence de presse des étudiants, M. Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège, a tenu à remercier la Fondation pour sa généreuse contribution dans ce projet. « Je tiens à remercier personnellement la direction de la Fondation du Collège Lionel-Groulx qui a appuyé l’idée de ce projet stimulant favorisant l’apprentissage pédagogique pour nos étudiants. Nous intégrons donc, par ce projet, une façon directe d’en savoir plus sur ce spécimen marin qui ne cesse de captiver l’attention et l’intérêt de la population. »

D’un point de vue pédagogique, le squelette du béluga apporte une perspective unique aux étudiants, répondant à leurs intérêts scientifiques tout en les nourrissant d’inspiration artistique et philosophique. « Par le symbole qu’il représente, il rappelle notre lien intime avec le Fleuve Saint-Laurent ainsi que l’importance de la connaissance pour mieux orienter nos actions » mentionne M. Philippe Daigle, enseignant en Biologie. Au départ, c’est la participation des étudiants à un stage d’écologie marine, organisé depuis 23 ans par le Collège, qui les a menés à entreprendre ce projet d’acquisition. Lors de ce stage, ils ont compris l’impact de leurs gestes au quotidien sur la santé du Saint-Laurent. Ils sont convaincus que le squelette de béluga sera un outil marquant afin d’éveiller la conscience écologique et sociale des autres étudiants et remercient la Fondation du Collège sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.

Notons que seulement quelques spécimens sont retrouvés chaque année sur l’ensemble du territoire et très peu de gens sont habilités à dépecer et isoler le squelette de ces énormes bêtes. Une fois isolés, les os demandent de nombreux traitements pour bien se conserver et doivent être assemblés pour rester fidèle à l’animal d’origine. Un travail colossal qui s’est échelonné sur plus d’un an pour M. Pierre-Henry Fontaine, professeur de biologie retraité et fondateur du Musée du squelette sur l’Île verte.



Par ailleurs, la deuxième phase du projet prévoit l’ajout de panneaux d’interprétation autour du spécimen permettant aux visiteurs du Collège de mieux comprendre ses enjeux. Les étudiants prévoient aussi organiser un concours afin de baptiser le béluga et espèrent que leur geste sera une source d’inspiration pour tous les futurs étudiants de LionelGroulx.