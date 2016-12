La Fondation St-Hubert et la Rôtisserie St-Hubert de Ste-Thérèse offrent leur soutien à Moisson Laurentides.

Moisson Laurentides est fier d’annoncer que La Fondation St-Hubert et la Rôtisserie St-Hubert de Ste-Thérèse sont heureuses de contribuer à la mission de l’organisme en lui remettant la somme de 5000$. Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, quel que soit le moment de l’année. Or, ici même dans les Laurentides, plus de 22 048 personnes, dont 35,5% sont des enfants, font appel à un comptoir d’aide alimentaire au moins une fois par mois. En tout, c’est 41 988 paniers d’épicerie qui sont remis chaque mois, la demande est immense! Merci de nous aider à combattre la faim et nourrir l’espoir.

Mission de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides c’est la banque alimentaire de la région qui, en collaboration avec sa communauté, combat la faim et nourrit l’espoir. Son rôle : solliciter et recueillir des denrées sur le territoire des Laurentides pour les redistribuer ensuite à 78 organismes locaux dûment accrédités. Ces organismes et comptoirs alimentaires s’assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première nécessité pour combattre la faim et alléger leur fardeau financier, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation et de devenir à nouveau autonomes.