Bacs bruns : 220 tonnes de matières organiques récoltées en deux mois

Bonne nouvelle : en seulement deux mois, la Ville de Saint-Colomban a atteint 85 % de son objectif de collecte des matières compostables pour l’année 2016! Au cours des mois de juin et juillet, la Ville a ainsi récolté 220 tonnes de matières organiques qui seront transformées en compost et ainsi détournées du site d’enfouissement.

« 220 tonnes, c’est l’équivalent de plus de 30 éléphants adultes ou 28 autobus jaunes! Pensez-y, c’est incroyable : sans les bacs bruns, toutes ces belles matières compostables auraient pris le chemin du dépotoir. Au lieu de cela, ces autobus ou ces éléphants de matières organiques deviendront du beau compost pour enrichir nos terres agricoles et nos potagers qui produiront des légumes pour nous nourrir à nouveau. C’est génial, non! » s’est exclamée la comédienne Salomé Corbo, résidente de SaintColomban et porte-parole de la campagne des bacs bruns.

« Malgré quelques réticences tout à fait normales lors de l’implantation des bacs bruns, nous ne pouvons maintenant que constater une forte adhésion à cette nouvelle collecte. Même si la démonstration n’est plus à faire, voici une preuve de plus que les Colombanois ont l’environnement à cœur et sont soucieux de le protéger en diminuant leur impact-carbone. J’invite tous ceux qui n’ont pas encore osé, à emboîter le pas en participant à cette collecte vitale pour la santé de notre planète », a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.

Pour mobiliser la population, en plus d’une campagne de promotion multiplateforme sous le thème « J’aime mon bac brun » parrainée par Salomé Corbo, une entente a été conclue avec le Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides pour offrir des conseils aux citoyens sur la gestion des matières résiduelles. C’est ainsi qu’un agent de sensibilisation du CRE a parcouru le territoire et les festivals tout au long de l’été pour inciter et aider les Colombanois à composter et recycler.

Le président de l’organisme, Philippe Roy, s’est dit ravi de ces résultats plus qu’encourageants : « Les citoyens ont besoin d’un coup de pouce pour changer de comportements, c’est ce à quoi notre organisme s’est affairé cet été à Saint-Colomban avec la présence d’un agent de sensibilisation. Le Soutien technique en gestion des matières résiduelles est un bel exemple de partenariat entre une municipalité et le CRE Laurentides, et ça donne des résultats ! »

Rappelons que la collecte des matières compostables continue tous les mercredis pour tous les districts jusqu’au 12 octobre. Les collectes se dérouleront par la suite aux deux semaines, toujours les mercredis pour tous les districts, à compter du 26 octobre. Le calendrier novembre-avril des collectes sera distribué aux citoyens en octobre.