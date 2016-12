Virus du nil occidental : rappel important des conseils de protection

La Ville de Bois-des-Filion informe ses citoyens qu’en marge des opérations de contrôle des insectes piqueurs, un échantillon de quelques moustiques prélevé au mois d’août s’est avéré porteur du virus du Nil occidental. Il est important pour les citoyens de prendre des moyens pour se protéger des moustiques.

Le virus du Nil occidental, ou VNO, est un virus transmis par les moustiques qui n’entraîne aucun symptôme ou des symptômes mineurs dans 99 % des cas, mais qui peut causer des maladies graves chez les humains dans 1 % des cas.

Les citoyens sont donc invités à se protéger du VNO en suivant les consignes suivantes:

Se protéger des piqûres en portant des vêtements clairs qui couvrent les bras et les jambes - Utiliser un chasse-moustiques, en respectant les directives du fabricant

Garder les moustiquaires et portes-moustiquaires fermées

Éliminer les moustiques qui sont à l’intérieur

Être particulièrement vigilant dans les endroits ombragés et humides dans le jour

Être vigilant le soir et la nuit, même si les moustiques ne sont pas visibles ou gênants

Éliminez les sources d’eau stagnante autour de votre maison (lieu de reproduction des moustiques)

Ce que fait la Ville

Depuis 2003, la Ville de Bois-des-Filion procède au contrôle biologique des moustiques sur son territoire en donnant un contrat annuel pour le traitement et l'épandage d’insecticide biologique, afin de rendre les activités extérieures plus agréables en période estivale. Cette lutte a donc pour but de diminuer à un niveau tolérable la nuisance que peut causer la présence des moustiques, sans les supprimer entièrement. Ce programme permet tout de même une réduction de plus de 90 % du nombre de moustiques.

Pour plus d’information, consultez les sites du Gouvernement du Québec: http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?virus_du_nil