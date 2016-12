3 500$ pour la Société d'Alzheimer des Laurentides

Il est de ces événements pour lesquels les astres s’alignent parfaitement afin d’en assurer le succès. Ce fut le cas pour le souper spaghetti bénéfice organisé au profit de la société Alzheimer des Laurentides qui s’est tenu à Oka, le samedi 27 août dernier. Pour l’occasion, le soleil radieux et le mercure galopant se sont fait complices des organisatrices afin de contribuer à la bonne marche d’un événement caritatif qui a permis d’amasser la somme de 3500$. Ce montant sera affecté entièrement au service Répit-accompagnement-soutien à domicile qui répond aux besoins de plus en plus grands de ceux et celles qui doivent composer sur une base quotidienne avec cette terrible maladie. Comme on le devine, la liste d’attente pour se prévaloir des services de ce programme s’allonge de jours en jours alors que celle des bénévoles qui se dévouent corps et âme tend plutôt à s’épuiser. La société compte actuellement trois points de service répartis sur le territoire laurentien, soit Mont-Laurier, Ste-Agathe-des-Monts et Sainte-Thérèse.

Pour Julie Pominville et Nicole Lauzière, qui ont tiré les ficelles de cette soirée bénéfice, il va sans dire que le succès de l’opération compense largement les efforts déployés au cours des derniers mois : Nous sommes à la fois émues et ravies devant tant de bonté et de générosité spontanée. Bien-sûr, nous ne réinventons pas la roue avec la formule d’un souper spaghetti pas plus que nous nous targuons d’avoir amassé une somme colossale. Seulement, quand on sait que l’entièreté des sommes recueillies sera directement dévolue au soutien des gens qui doivent composer jour après jour avec la réalité désarmante de l’Alzheimer, on ne peut que s’enorgueillir du résultat final et se préparer au prochain événement avec confiance et détermination, de dire Julie Pominville qui a vu de nombreux membres de sa famille, dont sa mère, être frappés par la maladie. Pour l’occasion, ce sont pas moins de 127 repas qui ont été servies par les bénévoles sur place.

En terminant, elles souhaitent remercier les intervenantes de la société Alzheimer des Laurentides pour leur soutien, ainsi que tous les commanditaires qui ont contribué à la bonne marche de l’événement.