La Marche du Cœur des Laurentides, un pas à la fois pour créer plus de survivants

Voir la galerie de photos

Le 18 septembre prochain, au Parc Traditions Nature situé à St-Colomban, aura lieu la Marche du Cœur au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Pour l’occasion, monsieur Pierre Morel Préventionniste-relationniste communautaire et affaires publiques du Service de police de Mirabel et porte-parole de l’évènement, invite la population à venir marcher pour la cause.

Rappelons que Monsieur Morel est touché personnellement par la cause; sa fille, Geneviève Morel, a survécu à un AVC à l’âge de 26 ans alors qu’elle était enceinte de son premier enfant. Pour visionner le témoignage de Geneviève, suivez le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=9CuzkwGXniY

Seuls, en famille ou en équipe, les passionnés de la marche sont invités à soutenir la santé du cœur et à amasser des fonds afin d’aider la Fondation à créer plus de survivants.

La Marche du Cœur est un événement festif et rassembleur pour tous ceux et celles qui ont à cœur leur santé cardiovasculaire et celle de leurs proches. Les participants pourront marcher ou courir avec leurs amis et les membres de leur famille afin d’amasser des fonds pour vaincre deux des trois principales causes de décès au pays. Le soutien des marcheurs et des coureurs aide la Fondation à poursuivre son financement de projets de recherche de calibre mondial et de programmes de promotion des saines habitudes de vie qui permettent de créer de plus en plus de survivants chaque année. Malheureusement, malgré tous les progrès remarquables, plus de 66 000 personnes meurent chaque année au pays d’une maladie du cœur ou d’un AVC. C’est une personne toutes les sept minutes.

Pour participer aux efforts de sensibilisation de la Fondation, visitez le www.fmcoeur.qc.ca/marche et commanditez un participant ou joignez-vous aux milliers de personnes qui marcheront ou courront pour la santé du cœur afin d’aider à créer plus de survivants.