Une séance de discussions à Mirabel sur les changements climatiques

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides et Action environnement Basses-Laurentides (AEBL), en collaboration avec la Ville de Mirabel, invitent le public à participer à une séance de discussions qui a pour but d’échanger sur ce que les gouvernements et la population peuvent faire afin de ralentir les changements climatiques et s’y adapter. Cette rencontre aura lieu le jeudi 15 septembre prochain, à compter de 18 h 30, au centre culturel du complexe du Val-d’Espoir, situé au 17700, rue du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier, à Mirabel.

Cette réflexion s’inscrit dans la liste des préoccupations du gouvernement fédéral quant aux changements climatiques. Le gouvernement canadien désire en effet obtenir l’opinion et les idées du grand public sur différents aspects de cette question, à savoir

comment et où réduire les missions ;

les nouvelles technologies et la création d’emplois ;

comment fixer un prix au carbone ;

comment se préparer en prévision des répercussions des changements climatiques;

le ralentissement des changements climatiques en général.

Les personnes intéressées à obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette rencontre d’échanges sont priées de communiquer avec le CRE Laurentides, au 450 565-2987, poste 27.