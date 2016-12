Le Centre Prévention suicide le Faubourg donne le coup d’envoi de sa campagne annuelle de financement

À l’occasion de la 14e Journée mondiale de prévention du suicide, Le CPS le Faubourg profite de l’occasion afin de procéder au lancement de sa campagne annuelle de financement qui se tiendra du 10 septembre 2016 au 2 février 2017, sous le thème «ALLUMÉS POUR LA VIE DANS LES LAURENTIDES !». En plus d’amasser des fonds, celle-ci vise à sensibiliser l’ensemble de la population de la région administrative des Laurentides à l’importance de cultiver la flamme de la compassion et de la mobilisation entourant la prévention du suicide.

Chaque année, plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde, soit une personne toutes les 40 secondes. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. De plus, on dénombre environ dix millions de nouveaux endeuillés chaque année et, pour chaque adulte qui se suicide, il pourrait y en avoir 20 autres qui font des tentatives. Dans les Laurentides cette réalité se traduit notamment par la gestion des 7694 appels qui ont été logés durant la dernière année sur la ligne d’intervention accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le CPS le Faubourg tient ainsi à rappeler que tous peuvent jouer un rôle actif afin de prévenir le suicide sur l’ensemble de son territoire.

Le conseil d’administration ainsi que tout le personnel de l’organisme invitent donc les citoyens des Laurentides à participer de différentes façons aux activités de financement qui auront lieu un peu partout sur le territoire. Par exemple, du 10 septembre au 2 février 2017 les gens seront invités à allumer une ou plusieurs bougies virtuelles sur le tout nouveau site web de l’organisme au www.cps-le-faubourg.org. Que ce soit pour se souvenir d’un être cher, pour soutenir les endeuillés qui ont perdu un proche ou tout simplement pour appuyer la cause, les dons de 5$ par bougie allumée serviront à atteindre l’objectif de la campagne fixé à 25,000$. L’organisme souhaite ainsi pouvoir maintenir la gratuité des services qui sont offerts quotidiennement aux personnes en détresse, aux endeuillés ainsi qu’aux différents partenaires issus de divers milieux.

Afin de se joindre à la campagne « Allumés pour la Vie dans les Laurentides » le CPS le Faubourg encourage également les citoyens à démarrer ou à s’impliquer dans un projet-citoyens lié à la prévention du suicide dans leur région. Vous êtes employé d’une entreprise, un étudiant, un artiste ou un citoyen interpellé par la cause du suicide et vous désirez mettre sur pied votre projet-citoyens? Visitez le site web au www.cps-le-faubourg.org et cliquez sur le bouton : Je veux m’impliquer. Une personne se fera le plaisir de communiquer avec vous afin de vous aider à mettre sur pied votre projet. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’administration au 450 565-0490.