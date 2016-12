Les Biscuits Sourire sont de retour dans les Laurentides au Profit de Leucan!

Oyez Oyez, les Biscuits Sourire sont de retour. Pour une 6e année, Tim Hortons décroche encore plus de sourires dans les villes de St-Jérôme, Bellefeuille, Ste-Sophie et Prévost avec le retour de la campagne annuelle des Biscuits Sourire. Du 12 au 18 septembre, les clients chez Tim Hortons pourront acheter un Biscuit Sourire aux brisures de chocolat fraîchement cuit à 1 $, dans les restaurants participants.

En 2015, c’est plus de 18 000 biscuits Sourire aux brisures de chocolat qui ont été vendu 1 $ chacun. Serons-nous capable de dépasser les 20 000 cette année? Nous avons besoin de vous, alors allez vous sucrer le bec pour une bonne cause et invitez vos amis à faire de même! La totalité des recettes sera remise aux enfants atteints de cancer et leur famille par le biais du soutien et des services offerts à ceux-ci. Voici la liste des restaurants participants :

1500, boul du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

255, De Martigny Ouest, Saint-Jérôme

314, rue De Montigny, Saint-Jérôme

1, boul. John F Kennedy, Bellefeuille

Aire de service de la Porte-du-Nord: 950, autoroute des Laurentides, Saint-Jérôme

13935, rue St-Simon, Mirabel

1073, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme

2657, boul. Du Curé-Labelle, Prévost

2350, boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie

1442, boul. Saint-Antoine, Saint-Jérôme

