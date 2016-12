Le CLSC Thérèse- De Blainville est « Ami des bébés »!

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s’est vu confirmer que le CLSC Thérèse-De Blainville obtenait de nouveau sa reconnaissance « Initiative des amis des bébés » par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la période 2016-2021.

Cette reconnaissance de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'UNICEF est un label d'excellence des soins aux familles. L'obtention de cette mention de qualité démontre la continuité et l’engagement des équipes dans la qualité et la gamme de prestations de soins en matière d'allaitement.

« Il s’agit d’une certification importante qui prône l’amélioration continue des soins offerts aux futures et nouvelles familles. Nous désirons d’ailleurs obtenir cette accréditation pour toutes nos installations, de dire Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides. Je remercie personnellement tout le personnel impliqué dans ce processus qui a nécessité un engagement certain auprès des familles de la région. »

Le CLSC Thérèse-De Blainville, situé à Sainte-Thérèse, a, entre autres, été reconnu pour la formation offerte à son personnel, le soutien à l’allaitement, le respect des compétences parentales et les attentions particulières proposées aux mères, dont celle de mettre le bébé au sein ou en peau à peau lors des vaccins.