Plus de 2000 citoyens à la fête de la famille de Bois-des-Filion

Le temps plus frisquet n'a pas découragé les Filionoises et Filionois dimanche dernier, puisqu’ils ont participé en grand nombre à la Fête de la famille organisée par la Ville de Bois-des-Filion. En effet, plus de 2000 personnes sont venues profiter des activités gratuites comme les jeux gonflables, le maquillage, les tours de poneys, le dîner, les activités nautiques et le fameux dinosaure interactif!

« Le décor que nous donne le parc Riverain pour la Fête de la famille est tout simplement enchanteur! La proximité et l’accès à la rivière des Mille Îles nous permettent d’organiser des randonnées en rabaska, des croisières sur un ponton, des visites à l’Île Garth et s’est ajouté cette année, l’atelier Pêche en herbe qui a été très apprécié des enfants. Je remercie les cadres de la ville qui s’impliquent bénévolement chaque année à cet événement, les commanditaires, ainsi que tous les citoyennes et les citoyens qui ont fait de cette fête un succès! », a mentionné le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.

La Ville tient particulièrement à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées vers le parc Riverain à l’aide du système de navette qui a été mis en place gratuitement, afin d’éviter un flot de véhicules important près du site.