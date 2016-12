Loisirs Laurentides rend hommage à Robert Lavoie

Lors d’une soirée hommage qui s’est déroulée aujourd’hui au Parc équestre de Blainville, Loisirs Laurentides, en collaboration avec la Ville de Blainville et le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal, a annoncé la nomination de monsieur Robert Lavoie, au titre de lauréat régional du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin remis annuellement par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Monsieur Robert Lavoie est impliqué bénévolement auprès du Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal depuis 1977. Impliqué à ses débuts comme aide entraîneur, il prend goût au coaching et s’implique de plus en plus à l’entraînement des jeunes.

En 1986, il devient officiellement entraîneur spécialisé auprès des athlètes dans les épreuves de lancers (javelot, disque, poids et marteau) et de demi-fond. Il détient un certificat d’entraîneur de niveau 3 reconnue par l’Association canadienne d’athlétisme.

À titre d’entraîneur, il compte une longue liste de réalisations à son actif, incluant sa participation à divers événements nationaux et internationaux tels que les Jeux du Canada (1989, 1993, 1997) et les Jeux de la Francophonie (1994, 1997, 2005, 2009, 2013).

Il est membre de la commission technique provinciale et est responsable de l’évolution des différents lancers auprès de la Fédération québécoise d’athlétisme.

Fortement impliqué dans sa communauté par le biais de l’organisation d’activités et d’événements sportifs, il a été décoré de l’Ordre du Mérite blainvillois en 1996.

En 2012-2013, il s’est impliqué de façon marquée à la construction de la piste d’athlétisme du stade Richard-Garneau à Sainte-Thérèse. Soucieux de s’assurer que cette piste serait de grande qualité et répondrait aux normes internationales, il a été un conseiller important pour les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville, municipalités partenaires dans la construction de cette importante infrastructure sportive régionale.



D’avril 2013 à juillet 2014, matin, midi et soir, il fut présent sur le chantier de construction et ce, sept jours sur sept, particulièrement lors des dernières semaines de réalisation de ce projet.

Homme perfectionniste et habile travailleur en équipe, c’est souvent avec calme et réflexion qu’il a été en mesure de trouver des solutions à diverses problématiques.

Au sein du club Corsaire-Chaparal, il participe activement à la préparation des compétitions organisées par le club par la confection du cahier technique, le support administratif, la planification de l’horaire des épreuves et enfin par la gestion et le contrôle du déroulement des compétitions.

Président du club pendant deux ans, c’est surtout sur la piste, au contact des jeunes athlètes, que Robert Lavoie trouve tout son plaisir.

Après 40 ans de coaching, monsieur Lavoie est toujours aussi passionné d’athlétisme et s’efforce de former la relève en coaching dans cette discipline.

« Pour sa passion, son dévouement et sa contribution au développement de l’athlétisme dans notre région, Loisirs Laurentides est heureux cette année d’honorer monsieur Robert Lavoie et de lui décerner le titre de lauréat 2016 du Prix de bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin pour la région des Laurentides », de déclarer monsieur Louis Lauzon, président de Loisirs Laurentides.

Il est à noter que monsieur Lavoie recevra cette distinction des mains du Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx, lors d’une cérémonie spéciale qui se déroulera au Salon Rouge de l’Assemblée nationale du Québec, le mercredi 16 novembre 2016.