Lancement des repas communautaires à Mirabel

La Table de concertation communautaire Mirabelloise (TCCM) et son comité des Aînés démarrent des repas communautaires dans le secteur de Saint-Augustin les 2e et 4e mardis de chaque mois. Au coût suggéré de 5$ par personne, un repas complet (soupe, plat principal, dessert, eau, café) est offert à toute la population entre 11h30 et 13h00 au 8469 St-Jacques. L’objectif de ce service est de combattre la pauvreté en offrant des repas de qualité à moindre coût aux familles et aux individus vivant dans la précarité dans un esprit de solidarité sociale.

La mise en place de repas communautaires sur le territoire de Mirabel fait partie d’un plan d’action plus vaste élaboré dans le cadre de l’entente spécifique aînée 2014-2017.

Le secteur de St-Augustin est ciblé comme premier secteur où seront mis en place des repas communautaires en raison de la forte concertation des acteurs communautaires de ce milieu. D’ici deux ans, la TCCM désire démarrer des repas dans les principaux secteurs de Mirabel et ce une fois par semaine.

La TCCM désire remercier ses partenaires : les Chevaliers de Colomb de St-Augustin, le Centre de dépannage de St-Janvier, le Comptoir d’Entraide populaire de Mirabel, la Ville de Mirabel, le Club de l’âge d’Or de St-Augustin, la députée de Mirabel Sylvie D’Amours, Vagabond Café Mobile, les Eaux Naya et Moisson Laurentides.