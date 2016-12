Maxime Gratton et Alexis Villemaire ont reconduit, pour une quatrième année consécutive, leur tournoi de balle-molle amical en mémoire de leur ami Alexandre Champagne, décédé par suicide en 2012.

Le beau temps étant au rendez-vous, les huit équipes de baseball composées des amis et de la famille d’Alexandre, s’étaient données rendez-vous au Parc Rochon de Mirabel les 9 ,10 et 11 septembre encouragé par une foule des plus participatives.

Un tel événement ne pourrait avoir tant de succès sans la collaboration des nombreux commanditaires. Les organisations tiennent ainsi à remercier : Restaurant Jean Lafitte, Sail, Au coeur de l'évasion ( Marie-Ève ),Jardin D'Anick, Salon M Elle et Lui, Ristorante Fellini, Delphi Pizzeria,Manon Mercier,Cynthia Forget, Crèmerie la Boîte à Glace, Martin Nepveu, Location d'outils Atlas, Maxime Rompré, Distribution Farinex, L'Opale cabaret spectacle, Club de golf Rivière Bonniebrook, Hyundai Saint-Eustache , Studio Point A, Alain Charron, Marc Rompré, Les Girls des desserts, Yvon et Johanne Gratton ainsi que Michel et Yolaine Champagne.

Grâce aux inscriptions, aux dons amassés ainsi qu’au profit réalisé par le casse-croûte de l’événement, c’est une somme de 6147$ qui a été remis au Centre prévention suicide le Faubourg de St-Jérôme. Toute l’équipe de l’organisme tient d’ailleurs à remercier chaleureusement tout le comité organisateur pour ce projet-citoyen annuel qui permet, par sa contribution, la pérennité des services offerts dans les Laurentides.