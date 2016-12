Des joueurs de l’Armada viennent visiter les enfants hospitalisés!

C’était une journée bien spéciale à l’unité de pédiatrie de l’Hôpital de Saint-Eustache le 20 septembre. Le personnel, les médecins et les enfants hospitalisés avaient le grand privilège d’accueillir cinq joueurs de l’équipe de hockey junior l’Armada pour le plus grand bonheur des jeunes présents. Les joueurs étaient accompagnés de leur entraîneur adjoint, M. Daniel Jacob; de leur coordonnateur marketing, communications et événements, M. Nicolas Thibeault-Dallaire et de leur fidèle mascotte, Ami-Ral, personnage coloré qui ne passe jamais inaperçu!



Les joueurs et leur mascotte ont fait la tournée de l’unité pour rencontrer les jeunes, échanger avec eux et leur remettre des petits cadeaux ainsi que des billets pour un de leurs matchs. Un beau moment pour ces enfants qui, comme les joueurs, ne baissent jamais les bras dans les moments plus difficiles! Madame Luce Pelletier, chef de l’unité de pédiatrie, n’hésite d’ailleurs pas à établir un parallèle entre les enfants malades et les joueurs de l’équipe de hockey : « Nos jeunes ont beaucoup de points en commun avec les joueurs de l’Armada. Pour les joueurs, c’est de jouer un bon match, de gagner la partie. Pour nos jeunes, c’est de recevoir leurs traitements, courageusement, pour se rétablir et gagner leur propre combat. Tout comme l’équipe de hockey, notre équipe travaille fort, se relève les manches dans les tempêtes et demeure fidèle à sa raison d’être : sa jeune clientèle ainsi que les parents. »



Pour M. Mario Marois, vice-président de l'Armada, cette visite fait beaucoup de sens : « Nous sommes très conscients de la chance que nous avons de faire partie d'une équipe de hockey aussi réputée que la nôtre. Nous sommes aussi très conscients de la chance que nous avons d'être en santé et de ne pas être limités dans le choix de nos passions. Un tel passage à l'unité de pédiatrie de l'Hôpital de Saint-Eustache n'est que la moindre des choses que nous puissions faire pour redonner à ceux et celles qui nous encouragent, et qui nous supportent dans nos meilleurs moments comme dans les pires. Il faut toujours garder en tête que certains des enfants hospitalisés ici vivent jour après jour dans l'adversité. »



Les enfants présents, quant à eux, étaient heureux de ce divertissement et d’avoir l’occasion de rencontrer des joueurs de hockey. Un beau moment bien apprécié par les petits et les plus grands!