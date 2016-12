Le parc Morhange a fait peau neuve cette année : trois nouvelles aires de jeux aménagées pour les enfants

La Ville de Lorraine inaugurait trois nouveaux modules de jeux au parc Morhange cet été : deux aires de balançoires pour enfants (une pour bébés et une seconde pour les plus grands) ainsi qu’un module « grimpeur » accompagné de jeux indépendants pour les tout-petits. Grâce à ces installations accessibles depuis juillet, les enfants du quartier s’amusent, tout en faisant de l’activité physique et en développant leurs habiletés motrices. Le parcours des sentiers piétonniers a également été refait afin qu’il s’adapte aux nouveaux aménagements.



Comme chaque fois qu’une aire de jeu est aménagée ou réaménagée à Lorraine, du paillis de cèdre est utilisé comme surface amortissante. Terminé le sable dans les chaussures, un avantage que les parents apprécieront certainement.



« Ce projet faisait partie des initiatives prévues au plan d’action de notre Politique familiale pour revitaliser nos espaces verts. Les nouveaux modules du parc Morhange répondent mieux aux besoins des familles et permettent aux enfants de tous âges de s’amuser à l’extérieur », mentionne la mairesse Lynn Dionne.



À travers les services que la municipalité offre aux Lorrains, elle encourage les citoyens à bouger au quotidien, et ce, en toute saison !