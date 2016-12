CO-LAB invite l’ensemble de la population des Laurentides à mettre en valeur, propulser et initier des projets autour du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et de la Route Verte!

Plus d’une cinquantaine de partenaires des Laurentides se sont rassemblés à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme pour donner le coup d’envoi à la programmation du CO-LAB, un laboratoire de collaboration offrant aux acteurs de la communauté la possibilité d'échanger, de travailler en complémentarité et d'innover en matière de développement régional dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie et de la santé des populations.

Dès cet automne, CO-LAB invite l’ensemble des citoyens des Laurentides à mettre en valeur, propulser et initier des projets autour d’une fierté collective des Laurentides : le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et la Route Verte.

« Pour la table des préfets des Laurentides, CO-LAB est une opportunité unique de rassembler les citoyens, les entrepreneurs, les organisations à but non lucratif et les institutions publiques de la région et de les amener à rêver et construire ensemble les Laurentides de demain ! », indique M. Bruno Laroche, président de la table des préfets des Laurentides.

Monsieur Clément Cardin, président de la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, ajoute : « Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord a toujours été au cœur du développement économique et social des Laurentides. Nous avons encore une fois, tous ensemble, l’occasion d’écrire une nouvelle page d’histoire de notre région ».

La programmation du CO-LAB 2016-2017 s’amorce avec deux incubateurs qui seront mis à la disposition des citoyens et des acteurs des Laurentides : le 13 octobre à 16 h 30 au Théâtre du Marais à Val-Morin et le 27 octobre à la même heure au Centre culturel et communautaire de Thérèse-De Blainville. Par l’entremise d’ateliers favorisant la cocréation et le réseautage, ces incubateurs visent à initier et propulser des projets locaux et régionaux qui feront du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et de la Route Verte des milieux de vie dynamiques et inspirants, à l’image de la région des Laurentides. Les équipes de projets qui ressentiront le besoin d’être soutenu pour développer et améliorer leur projet pourront bénéficier de l’accélérateur CO-LAB au cours de l’hiver 2017. Des bourses seront également remises aux projets « coup de cœur » dans le cadre d’un sommet régional prévu au printemps prochain. Pour plus de détails sur la programmation du CO-LAB ou pour devenir CO-LABorateurs : www.colablaurentides.com/événements.

« Tous sont invités à participer aux incubateurs CO-LAB du mois d’octobre ! C’est un appel à la mobilisation de toute une région à participer au développement de milieux de vie de qualité aux pourtours du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et de la Route Verte ! » rappelle M. Stéphane Maher, maire de la ville de Saint-Jérôme et hôte de la soirée de lancement du CO-LAB.

« Je trouve extraordinaire de voir la région des Laurentides se mobiliser ainsi autour de projets d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tels le Parc linéaire du P’tit Train du Nord et la Route Verte ! », conclut Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie. « J’invite tous les citoyens des Laurentides à participer aux évènements du CO-LAB. »

Sur la photo: Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme, Brigitte Durand, présidente de l'Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides, Sylvie Bernier, ambassadrice nationale des saines habitudes de vie, Marie-Ève Morin, coordonnatrice de l’Alliance et Jean-Sébastien Thibault, directeur général du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord.