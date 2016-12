La Coop fédérée remet un montant de 10 173 $ à une école primaire de Saint-Eustache

Dans le cadre du Grand Défi Pierre qui a eu lieu en juin dernier, La Coop fédérée a remis, le 28 septembre dernier, un montant de 10 173 $ à l’École Cœur à Cœur de Saint-Eustache.

Cette somme servira à soutenir les jeunes de l’école primaire à travers différentes initiatives et des programmes en lien avec la promotion de la santé et des saines habitudes de vie.



Sur la photo :

De gauche à droite : Marie-Claude Matteau, directrice, École Cœur à Cœur, Daniel Moreau, analyste Solutions d’affaires – Secteur agricole, La Coop fédérée, André Mailloux, enseignant en éducation physique et à la santé, École Cœur à Cœur.