L’auteur laurentien Ugo Monticone à la conquête de l’Europe

L’auteur globetrotteur laurentien Ugo Monticone est mieux connu pour ses récits de voyage et ses romans (www.ogu.ca). Cette fois, c’est pour présenter sa dernière ciné-conférence portant sur le Guatemala qu’Ugo parcourra les routes d’Europe dès novembre. En effet, Ugo vient de signer des contrats avec trois diffuseurs majeurs de Belgique, de Suisse et de France qui le mèneront à parcourir plusieurs centaines de salles de spectacles européennes jusqu’en 2020.



UN 4e FILM DE VOYAGE

Après l’Inde, le Maroc et le Japon qu’il a tous co-réalisés avec Julie Corbeil, Guatemala – Tierra maya a été présenté devant plus de 50 000 spectateurs québécois l’hiver dernier lors d’une tournée avec les Grands explorateurs.

Ce film propose une incursion à la fois festive et spirituelle dans l’un des plus anciens territoires de la civilisation maya. De la capitale de Guatemala City jusqu’au sommet d’un volcan en éruption, en passant par une marche de plusieurs jours dans la jungle pour aboutir à une mystérieuse cité maya engloutie par la végétation, le film se veut une courtepointe des nombreux voyages qu’il a effectué dans ce pays d’Amérique centrale. Tout au long du film, les spectateurs sont marqués par les confidences des Guatémaltèques, qui racontent de façon intimiste leur vision de ce pays magnifique mais éprouvé.



MISSION ACCOMPLIE POUR LE QUÉBÉCOIS

« L’organisme Connaissance du monde m’a invité à Paris pour présenter le film devant leur comité de sélection. J’ai beau me considérer comme un grand voyageur, c’est la première fois que je parcoure plus de 10 000 kilomètres pour une présentation de 75 minutes… ».

Après avoir convaincu les différents comités, Guatemala – Tierra maya fait maintenant parti des programmations officielles de Belgique, de Suisse et de France.

« Le circuit des salles de spectacle en France est tellement vaste que ça prend quatre ans pour toutes les faire, même en présentant plus de 200 conférences par année. »

L’idée de partir si longtemps ne plaît pas nécessairement à l’auteur-conférencier. « Je partage les conférences avec Julie Corbeil. Ça me permet de garder mes racines au Québec en revenant ici entre chaque tronçon de la tournée ».



UN AUTEUR DES LAURENTIDES

Ugo Monticone a beaucoup fait parler de lui pour avoir lancé le premier roman numérique immersif de la francophonie, Le vendeur de goyaves. Considéré comme « le roman numérique réinventé » par LaPresse+, ce livre inspiré d’un voyage de quatre mois en Inde combine plus de 170 éléments multimédias. Encensé par les médias nationaux, en plus de se mériter un prestigieux Grand prix boomeranG, Le vendeur de goyaves s’est hissé en première position des ventes de livres sur le AppStore Canada.

Ugo a aussi été finaliste au Grand prix littéraire Archambault et récipiendaire du Prix Gaston-Miron, boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Fonds des Laurentides pour les arts et les lettres, Diplômé d’honneur de l’Université de Montréal, lauréat aux Grands prix de la culture des Laurentides et du prix Je prends ma place pour l’implication dans sa communauté.

D’ailleurs, cette tournée lui permet de s’engager concrètement envers les communautés mayas du Guatemala. « À l’entracte, on vend du café équitable produit par des communautés mayas. Seulement pendant la tournée au Québec, on a vendu plus de 2500 sacs. L’argent qui retourne directement aux communautés là-bas fait une énorme différence. C’est ma façon de redonner à ce peuple qui m’a tant marqué. »