Une 15e édition Vins & Fromages au profit des jeunes de Mirabel

L’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel et le Club Optimiste de Saint-Janvier vous promettent une soirée festive et gourmande pour la 15e édition du Vins & Fromages, qui aura lieu le 5 novembre prochain. Présidé par le Président-fondateur du comité-citoyen en sécurité communautaire de Mirabel (CSCM), Robert Charron, l’événement qui réunit habituellement plus de 300 personnes se déroulera au Complexe du Val-D’Espoir, situé dans le secteur de Saint-Janvier, à Mirabel.

À la découverte de produits d’ici…

Cette 15e édition saura plaire aux plus fins palais en mettant en valeur des produits du Québec. En effet, deux fromages sur trois seront québécois pour chacun des services de vins et de fromages. « Nous voulons faire découvrir des produits de qualité aux participants, tout en encourageant des producteurs locaux.», explique Geneviève Demers, coordonnatrice en chef de l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel. Les participants se verront servir également une sélection d’antipasti en entrée ainsi qu’une bière pour entamer la soirée, qui se déroulera au gré de la musique de l’orchestre Time Line.

Serveurs d’un soir

Supervisés par les coordonnatrices et les intervenants des MDJ, plus de vingt jeunes effectueront le service tout au cours de la soirée. « Pour la plupart de ces jeunes qui n’ont pas encore de premier emploi, c’est une occasion d’acquérir une expérience et de leur donner confiance. », mentionne Mme Demers. De plus, leur implication leur permettra d’accumuler un montant de 20$ dans leur compte-jeune, sans oublier que la totalité des pourboires amassés servira à réaliser des activités dans leur Maison de Jeunes.

Réservez vos places dès maintenant

Pour se procurer des billets pour cette soirée, qui promet d’être haute en saveurs, il suffit de communiquer avec Geneviève Demers au 450 475-2071 ou par courriel au g.demers@mdjmirabel.ca . Pour 75$ par personne, vous pourrez savourer de délicieux fromages et vins, tout en contribuant à encourager les jeunes d’aujourd’hui qui sont les citoyens de demain. À noter que les tables siègent huit personnes.

L’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel, un pilier pour la jeunesse d’ici

L’Association des MDJ est un organisme communautaire qui soutient les six Maisons de Jeunes, ainsi que le travail de rue à Mirabel. Elle est aussi derrière le projet COOP Jeunesse, qui offre l’opportunité aux jeunes de créer leur première expérience de travail durant la période estivale et donc de développer des compétences essentielles non seulement pour leur épanouissement personnel, mais également en tant que jeunes citoyens. Par le travail quotidien des intervenants et l’implication des jeunes dans plusieurs projets et activités, l’Association des Maisons de Jeunes veille à bâtir un avenir meilleur pour la société mirabelloise de demain. Pour davantage d’informations sur les projets de l’Association ou pour toute demande de renseignements, vous pouvez consulter le site web www.mdjmirabel.ca et la page Facebook de l’organisation https://fr-ca.facebook.com/associationmdj.demirabel.