Académie de conduite Ford à Mirabel

Le 27 septembre dernier, Ford du Canada présentait pour la première fois au Québec le programme « Des bonnes habitudes pour la vie » de L’Académie de Conduite Ford : un programme international qui permet d’acquérir des techniques et de bonnes habitudes de conduites sur un circuit contrôlé et sécuritaire. De plus, ce programme aide les participants à comprendre l’importance d’éviter les distractions au volant, comme les égoportraits ou les textos.

L’agent Pierre Morel, Préventionniste-relationniste communautaire et affaire publiques au Service de police de la ville de Mirabel était sur place pour sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers des drogues et alcool au volant.

Sur la photo: L’agent Pierre Morel (à droite), Préventionniste-relationniste communautaire et affaire publiques au Service de police de la ville de Mirabel a sensibilisé de jeunes conducteurs aux dangers des drogues et alcool au volant lors du programme l’Académie de conduite Ford – De bonnes habitudes pour la vie qui s’est arrêté au circuit ICAR le 27 septembre dernier.