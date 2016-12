Semaine de prévention des incendies 2016 : Bienvenue à la journée portes ouvertes à la caserne de Bois-des-Filion

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies qui se tient du 9 au 15 octobre 2016, le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion invite la population de Bois-des-Filion et de Lorraine à sa Journée portes ouvertes le samedi 15 octobre, de 10 h à 16 h.



« La Semaine de la prévention des incendies, c’est l’occasion de vérifier le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, de préparer un plan d’évacuation de votre résidence et bien sûr, de faire un exercice de feu avec votre famille. Notre Service de sécurité incendie organise des activités tout au long de la semaine, afin de vous aider à prévenir un sinistre, et à vous donner les outils nécessaires pour mieux vous préparer », a souligné le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.



Journée portes ouvertes

C’est le samedi 15 octobre de 10 h à 16 h que les portes de la caserne située au 59, 37e Avenue à Bois-des-Filion, seront grandes ouvertes pour accueillir petits et grands. Au menu de la journée : visite de la caserne et des véhicules, démonstration de désincarcération, ateliers d’extincteurs, kiosque de prévention, expérience pompier dans un garage enfumé, etc.



Grande évacuation

Partout au Québec, le mercredi 12 octobre à 19 h, les citoyens s’exerceront à sortir, sitôt avertis, de leur résidence en testant leur plan d’évacuation. Une Grande évacuation toute spéciale aura lieu à Bois-des-Filion, sur la 35e Avenue et à Lorraine sur l’avenue de Baccarat, où les pompiers seront présents ce soir-là, pour encourager les résidents à participer. Ceux-ci seront invités à venir rencontrer les pompiers qui fermeront leur rue dès 18 h. Ensuite, à 19 h, les sirènes retentiront en guise d’alerte et les familles seront invitées à évacuer leur maison de la même façon que s’il y avait un incendie.



Pompier/pompière d’un jour

Finalement, le concours Pompier/pompière d’un jour revient à nouveau cette année pour les élèves de 5e année de Bois-des-Filion et Lorraine. Les écoles Le Rucher de Bois-des-Filion et Le Carrefour, Du Ruisselet et Le Tournesol de Lorraine, seront visitées par les pompiers. Les élèves seront invités à faire le plan d’évacuation de leur maison et parmi les participants, quatre noms seront tirés (un garçon et une fille pour chaque ville). Les gagnants auront la chance de vivre une journée en tant que pompier/pompière.



Pour obtenir les détails concernant ces activités, consultez le www.ville.bois-des-filion.qc.ca.