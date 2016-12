Le ciel du Bois de Belle-Rivière s’ouvre à l’observation des étoiles et plus

Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière ajoutait, aujourd’hui, une corde à son arc en inaugurant un tout nouvel observatoire astronomique aménagé au haut d’un promontoire, situé dans la partie ouest du parc, légèrement à l’ouest du Plateau Mirabel.



C’est au coût de près de 114 000 $ que cet ensemble - auquel la compagnie Enbridge a contribué à la hauteur de 19 200 $ - a été construit conjointement avec le Club d’astronomie de Mirabel. Le Club a été d’un soutien inestimable en faisant part notamment de son expertise en matière de choix d’équipement et en procédant à l’assemblage des différentes composantes entourant la pièce principale de cet observatoire astronomique, soit un télescope Celestron HD de 14 pouces. Ajoutons qu’une éolienne et des panneaux solaires photovoltaïques assureront l’alimentation de l’équipement d’observation dans un souci de développement durable et d’utilisation de l’énergie renouvelable.



Selon le directeur général du parc, M. Stéphane Michaud, « l’emplacement même de l’observatoire est exceptionnel puisque le ciel du parc n’est pas gêné par la pollution

lumineuse que génère les grandes villes et qui pose de sérieux problèmes en matière d’observation de la voute céleste ». La clientèle qui fréquente déjà le bois de Belle

Rivière est un atout à ne pas négliger non plus. En effet, « avec ses nombreux plateaux d’activités, la clientèle du bois aura désormais non seulement accès à une introduction aux sciences de la nature, mais aussi aux sciences de l’espace. »



« Avec ces nouvelles installations, le bois de Belle-Rivière vient élargir ses horizons et assumer plus que jamais sa mission de parc régional aux multiples volets », précise pour sa part le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.



Comité scientifique aviseur

La proximité des bassins de population, ajoutée à la grande fréquentation du parc par les institutions scolaires, sont des atouts incontestables aux yeux du Comité scientifique qui a été créé dans la perspective d’aménagement d’un observatoire, à Mirabel.



M. Robert Lamontagne, astrophysicien membre du Comité scientifique et aviseur de l’observatoire astronomique, juge d’une importance capitale « le contact qu’il faut établir avec les prochaines générations dans le but de les sensibiliser aux sciences de l’espace, tout comme aux sciences de la nature. Et c’est précisément le grand avantage que constitue la présence d’un observatoire à l’intérieur même d’un parc régional. »



Le Comité scientifique a été mis sur pied dans le but d’épauler la direction générale du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière à deux niveaux, soit scientifique et éducatif. Dans le premier cas, il aura la tâche d’élaborer un plan stratégique d’acquisition d’équipement, selon les besoins établis, et de mettre en place un protocole d’entente et un plan de réseautage des clubs d’astronomie amateurs. Du point de vue éducatif, le Comité s’engage à promouvoir l’observatoire en créant des liens parmi la communauté scientifique professionnelle et amateur et à contribuer à l’organisation de conférences grand public.



Le Comité scientifique est composé des personnes suivantes : MM. Robert Lamontagne, astrophysicien à l’Université de Montréal et directeur exécutif du télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic ; Xavier Daxhelet, enseignant de physique à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et professeur associé en génie physique à l’École polytechnique de Montréal ; Gérald Paquin, responsable du comité, maître ès sciences, en physique, et enseignant à l’ÉTS ; Paul Paradis, membre actif de la Société d’astronomie du planétarium de Montréal et de la Société

d’astronomie de la Montérégie ; Jean Vallières, un des membres fondateurs de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, auteur du populaire manuel québécois « Devenez astronome amateur », récipiendaire du Prix du Ministre (1996) pour son logiciel-simulateur d’observatoire astronomique Kepler III ; Benoit Villeneuve, astrophysicien, vulgarisateur pour Québec Science, chroniqueur scientifique à la première chaîne de Radio-Canada et enseignant en sciences au collège Édouard-Montpetit.



Soutien financier

En terminant, précisons que le projet d’observatoire est rendu possible grâce à des sommes provenant du Pacte rural (49 500 $), de la Maison de l’astronomie (2 600 $) et de la compagnie Enbridge (9 600 $ pour le télescope et 9 600 $ pour la station d’alimentation électrique, respectivement en 2015 et en 2016).

Sur la photo: Dans l’ordre habituel, on aperçoit M. Normand Demontigny, président du Club d’astronomie du bois de Belle-Rivière, M. Gérald Paquin, physicien et responsable du Comité scientifique aviseur de l’observartoire, Mme Louise Ouellet, présidente de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, M. Robert Lamontagne, astrophysicien à l’Université de Montréal et directeur exécutif du télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic, M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, Mlle Coralie Simard, animatrice au camp de jour, volet Astronomie, M. Eric Prud’homme, de la compagnie Enbridge, et M. Stéphane Michaud, directeur général du parc.