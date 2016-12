Loisirs Laurentides agrandit son équipe permanente

Pour répondre aux nouveaux mandats qui lui ont été confié par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre du nouveau Programme d’aide financière aux unités régionales de services, Loisirs Laurentides est heureux d’annoncer l’embauche de trois nouveaux employés en soutien à son équipe permanente.



Dans le cadre du Programme d’aide financière des unités régionales de services, le MEES s’est entendu avec les unités régionales de loisir et de sport dont Loisirs Laurentides fait partie pour qu’elles jouent un rôle actif en matière de loisir, de sport, de plein air et d’activité physique. Pour sa part, Loisirs Laurentides s’est vu octroyer par le ministère une aide financière de 604 577 $.



La responsabilité des services qui lui sont conférés à l'intérieur de ce programme est liée aux sept (7) champs d’interventions ministériels suivants :

Soutien au développement du plein air;

Soutien à la formation;

Soutien aux événements;

Soutien aux loisirs pour personnes handicapées;

Soutien au bénévolat en loisir et en sport;

Soutien à la promotion de la sécurité et de l’intégrité;

Soutien aux communautés locales.



Pour répondre aux exigences du ministère, Loisirs Laurentides a procédé à l’embauche des trois employés suivants :



Directrice générale adjointe, madame Élaine Lauzon aura pour responsabilités les dossiers sur le développement du sport; notamment le soutien aux structures d’encadrement de loisir, de sport et d’activités physiques; l’optimisation des infrastructures et de l’encadrement; ainsi que le soutien au Fonds de l’athlète des Laurentides et le Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides. Son expertise sera aussi mise à contribution dans le soutien aux événements populationnelles, aux Jeux du Québec et au soutien à la promotion de la sécurité et de l’intégrité dans le loisir et le sport.



Coordonnatrice du secteur plein air, madame Manon René de Cotret aura pour tâche d’élaborer un plan d’action en matière de plein air; de collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les MRC et les institutions publiques à la planification de l’aménagement et la mise en valeur des sentiers et des sites de plein air; et de s’assurer du partage des données géo référencées des sentiers et sites de plein air entre les différents acteurs dont les MRC, les directions régionales du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et les organismes de plein air. Elle participera également aux travaux de la Table nationale de plein air des unités régionales de services (URS).



Coordonnateur aux Jeux du Québec, monsieur Dang Thanh Bui aura pour mandat de coordonner le programme des Jeux du Québec par la tenue des finales régionales, d’assurer l’encadrement de la délégation régionale lors des finales provinciales des Jeux du Québec et de fournir une expertise-conseil aux organismes et municipalités pour les Jeux du Québec. Il agira également à titre de chef de mission de la délégation des Laurentides lors de la 52e Finale provinciale des Jeux du Québec à Alma. Il s’occupera de promouvoir et coordonner le Programme national de certification des entraîneurs et autres formations pertinentes au niveau du sport. Il apportera une expertise en matière de développement du sport dans la région des Laurentides.



« Nous venons de greffer à notre équipe d’employés permanents des personnes aux ressources inestimables. Par leur vaste expérience et leurs réseaux de contacts, mesdames Lauzon, René de Cotret et monsieur Bui permettront à notre organisme de rencontrer les nouveaux mandats gouvernementaux qui nous ont été confiés. Par leur travail, ils contribueront également à raffermir le positionnement de notre organisme en tant que leader en matière de développement du loisir, du sport et du plein air dans la région des Laurentides », affirme le président de Loisirs Laurentides, monsieur Louis Lauzon.



Depuis 1971, LOISIRS LAURENTIDES, est l’acteur central reconnu en matière de loisir sur le territoire des Laurentides par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.