La célèbre dégustation d’huîtres est de retour!

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville est heureuse de vous convier à la 22e édition de sa dégustation annuelle d’huîtres et saveurs du monde chez Boisvert Chevrolet Buick GMC. Dans une ambiance de réseautage agréable, l’événement se tiendra le vendredi 28 octobre à 17 h et réunira plus de 350 convives.



Encore une fois cette année, plusieurs restaurateurs locaux se joindront au traiteur de la Maison François afin de présenter un menu des plus variés. Les invités pourront, entre autres, se servir aux différents kiosques tels que Pizza et ailes de poulet — Boston Pizza Ste-Thérèse, Bar à pâtes – Restaurant Chez Milot, Huîtres fraîches et bruschetta — IGA Daigle, Smoked meat et saucisses — la Maison François, Fromages et charcuteries — Prohibition bar à bière, Tartares et salades — Steakhouse St-Charles et tartares, Grillades — Farsa Traiteur ainsi que le préféré de tous, le très attendu bar à crêpes et bar à bonbons — Le Friand d’Oeuf de Sainte-Thérèse.



La CCITB tient à remercier ses commanditaires majeurs sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu : Boisvert Chevrolet Buick GMC, Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville, Nord Info et Voix des Mille-Îles, Supermarchés IGA Daigle, Thermo-Stat, RBC Banque Royale, Prévost, Fortin, D’Aoust avocats, Vision Enviro Progressive, Leblanc Savaria Clinique médicale privée, DKA Architectes ainsi que le projet « Fleuron sur le golf » de Bâtimo et EMD Construction.



Cette formule décontractée a fait ses preuves et permet aux gens d’affaires d’inviter conjoints et conjointes, employés et collègues afin de profiter d’une soirée agréable en bonne compagnie.



Vous êtes donc tous conviés à prendre part à l’événement automnal de l’année qui aura lieu le vendredi 28 octobre chez Boisvert Chevrolet Buick GMC situé au 470, boulevard Curé-Labelle à Blainville. Coût membre : 110 $ Coût non membre : 135 $



Pour s’inscrire : www.ccitb.ca/degustationdhuitres2016