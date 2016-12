Restez loin de la grippe. Faites-vous vacciner!

Le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides, vous invite à vous faire vacciner contre la grippe afin de vous protéger et de protéger vos proches. Les cliniques de vaccination débuteront le 1er novembre 2016 dans la région des Laurentides.



« La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la grippe chez les personnes vulnérables pour lesquelles la maladie pourrait entraîner de graves complications et même causer la mort », explique le Dr Goyer. La grippe est effectivement responsable d’environ mille décès par année au Québec.



Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes :

les enfants de 6 à 23 mois;

les personnes atteintes de certaines maladies chroniques;

les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse;

les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

les personnes âgées de 60 ans et plus.



Afin de diminuer les risques de contamination, le vaccin est aussi offert gratuitement à d'autres personnes :

les proches des personnes mentionnées précédemment, y compris les personnes qui en prennent soin;

les proches des enfants de moins de 6 mois;

les travailleurs de la santé.



Pour trouver une clinique de vaccination contre la grippe, visitez le site Internet du CISSS des Laurentides au : www.santelaurentides.gouv.qc.ca



Le vaccin contre la grippe est efficace et sécuritaire. Il arrive qu’on ressente une légère douleur à l’endroit où l’on s’est fait vacciner et, rarement, un peu de fièvre et de courbatures le lendemain de la vaccination. « Des inconvénients bien moins importants par rapport à ceux de la grippe qui peuvent nous affliger durement pendant plusieurs jours », affirme le Dr Goyer.