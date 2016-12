Le projet de récupération de fruits et légumes au marché public de St-Jérôme redistribue 4500 kilos de produits frais

Moisson Laurentides tient à souligner l’initiative que la Ville de St-Jérôme a mise en place pour soutenir la banque alimentaire régionale dans la poursuite de sa mission. En effet, en collaboration avec les producteurs et agriculteurs du marché public de St-Jérôme, nous avons recueilli et redistribué de juillet à octobre plus de 4500 kilos de fruits et légumes frais. Nous pensons que ce projet a démontré l’importance d’unir nos efforts dans la lutte contre la faim dans la région. Pour remercier les marchands et sensibiliser les clients du marché au problème de la faim dans la région, Moisson Laurentides a offert une bonne soupe aux légumes fait avec les légumes recueillis au marché, le samedi 15 octobre dernier. Ce geste de partage fut très apprécié et a permis à Moisson Laurentides d’exprimer sa gratitude aux producteurs ainsi qu’à la clientèle du marché.



Moisson Laurentides est fier des résultats obtenus et remercie la Ville de St-Jérôme, les producteurs et agriculteurs locaux pour l’aide apportée aux familles dans le besoin de la région des Laurentides. Nous souhaiterions voir ce projet se répéter l’année prochaine car, au-delà du nombre de kilos récoltés, il s’agit là d’un geste symbolique important.