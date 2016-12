Le service des loisirs et vie communautaire de la ville de Bois-des-Filion déménage au chalet des citoyens

La Ville de Bois-des-Filion annonce le déménagement de son Service des loisirs et vie communautaire le vendredi 28 octobre. Ainsi, dès le lundi 31 octobre, l’équipe des loisirs accueillera les citoyens dans ses nouveaux locaux situés au 479, boulevard Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion. Prenez note que les services aux citoyens seront maintenus durant le déménagement.



Les nouveaux bureaux se situent au rez-de-chaussée du Chalet des citoyens, accessible directement par le boulevard Adolphe-Chapleau (stationnement disponible). Plus précisément, il s’agit des locaux occupés autrefois par la MRC Thérèse-De Blainville.



Rappelons que le Service des loisirs et vie communautaire était jusqu’à maintenant situé dans le même bâtiment que la bibliothèque municipale. Ce bâtiment sera bientôt démoli pour permettre la construction prochaine de la toute nouvelle bibliothèque.



Pour toute question, communiquez avec le Service des loisirs et vie communautaire au 450 621-1460, p. 148.