Ouverture officielle du bureau itinérant de St-Colomban

C’est devant le maire de St-Colomban, monsieur Jean Dumais, des représentants d’organismes locaux et citoyens que le député de Mirabel, Simon Marcil, a inauguré le jeudi 27 octobre son local itinérant en partenariat avec la Maison des jeunes de St-Colomban.



Le député de Mirabel a voulu rappeler qu’il s’agissait d’un engagement ferme qu’il avait pris d’augmenter la présence du député sur l’ensemble du territoire de la circonscription. «Depuis un an maintenant, nous avons mis sur pied un réseau de bureaux itinérants aux quatre coins de la circonscription. Ce réseau est maintenant presque complété», a lancé Simon Marcil. Encore une fois, le député a insisté pour souligner que le partenariat avec la Maison des jeunes est central. En collaboration avec la direction de l’organisme, le bureau offrira comme il se doit les services d’accompagnement et de soutien nécessaires.



« Je suis très heureux de ce nouveau service offert aux résidents de SaintColomban qui leur permettra d’avoir un accès plus direct à leur député fédéral pour obtenir de l’aide et trouver des solutions aux situations problématiques mettant en cause les programmes du gouvernement canadien. J’en profite pour saluer le choix de M. Marcil d’établir son point de service itinérant dans notre maison des jeunes, ce qui permettra à cet organisme de rentabiliser des locaux inutilisés pendant la journée et d’en tirer des revenus qui retourneront en services aux adolescents. » conclut Jean Dumais, maire de St-Colomban.



Les citoyennes et citoyens sont invités à se présenter au 100, rue du Village, les jeudis de 13h à 16h, à raison d’une présence toutes les deux semaines soit les 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre et 22 décembre. Pour toute information, vous pouvez joindre l’équipe du député de Mirabel au 450-4305535. –