Concours pancanadien collectivités en fleurs : Bois-des-Filion reçoit 4 fleurs et une mention spéciale

La Ville de Bois-des-Filion a reçu 4 fleurs et une mention spéciale pour Aménagements paysagers lors de la Cérémonie de remise des prix nationaux & internationaux de Collectivités en fleurs à Régina, Saskatchewan, le 29 octobre dernier. À l’initiative du Conseil municipal, la Ville de Bois-des-Filion s’est inscrite dans la catégorie de population 9 001 - 25 000, avec Amherstburg, Niagara-on-the-Lake et South Huron, toutes trois situées en Ontario.



L’évaluation, effectuée par des juges bénévoles pendant l’été, se penche sur tous les secteurs d’activités de la collectivité – commerces et institutions, résidents, incluant les actions bénévoles et s’articule autour des critères suivants : propreté, action environnementale, protection du patrimoine, foresterie urbaine, paysage et aménagements floraux.

« Bois-des-Filion s’est distingué grâce à la qualité de ses aménagements paysagers répartis à travers la ville. Cette importante mention d’honneur revient en bonne partie aux citoyens qui prennent le temps d’enjoliver leur terrain chaque été, ainsi qu’aux entreprises pour qui il est important d’entretenir leurs platebandes, leur pavage et pour qui la propreté des installations est essentielle. Bien sûr, une partie de cette distinction revient aussi au personnel du Service des travaux publics et de l’environnement qui créent, planifient et entretiennent nos espaces publics, notre mobilier urbain et tous nos aménagements fleuris, durant la belle saison. Félicitations à tous, vous pouvez être fiers! », a commenté fièrement le maire Paul Larocque.

Collectivités en fleurs

Collectivités en fleurs est un organisme canadien sans but lucratif qui s’est engagé à promouvoir la fierté civique, la responsabilité environnementale et l’amélioration du cadre de vie par l’engagement communautaire et le dynamisme d’un programme national. L’amélioration des espaces verts en milieu urbain est au cœur de sa mission. La fierté, l’esprit communautaire et le sentiment de réalisation que ressentent les participants sont visibles dans les collectivités du Canada. Pour en savoir davantage sur Collectivités en fleurs, visitez le site Web de l’organisme à l’adresse www.collectivitesenfleurs.ca.