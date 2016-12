La ville de Lorraine fait le point sur le projet de résidence pour aînés

En octobre dernier, la Ville de Lorraine a lancé une vaste consultation citoyenne au sujet d’un projet de résidence pour aînés qui serait implanté sur un terrain appartenant à First Capital Realty inc., adjacent au centre commercial Place Lorraine. À mi-chemin dans ce processus de consultation, la Ville tient à faire le point sur le projet présenté aux citoyens ainsi qu’à rectifier les informations qui sont véhiculées et à se dissocier du matériel imprimé qui est actuellement distribué par des groupes d’intérêt.

Le Groupe Maurice, spécialisé dans la construction et la gestion de résidences distinctives pour aînés, et le propriétaire du terrain ont approché l’administration municipale pour soumettre un projet de résidence qui viserait à répondre à un besoin maintes fois exprimé par les aînés de Lorraine. Rappelons que la Ville a, dans le passé, refusé quelques projets de ce genre, en raison notamment de la taille et de la hauteur des édifices proposés.



Au fil des discussions entre la Ville et le promoteur, un nouveau projet a pris forme. Celui-ci méritait à présent d’être proposé aux Lorrains. Ainsi, en exigeant du promoteur que le projet respecte un maximum de cinq étages, les élus jugent respecter les standards urbanistiques de la ville de Lorraine ainsi que les contraintes de densité dictées par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La mairesse Lynn Dionne tient à préciser qu’« en proposant un sondage permettant aux Lorrains de s’exprimer librement, le conseil municipal souhaitait prendre le pouls de la population sur ce projet que nous voulons collectif et inclusif. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, notre intention est de tenir compte des attentes et des préoccupations des Lorrains. Nous avons tenu deux séances d’information et j’ai rencontré les résidents du chemin de Ronchamp (secteur mitoyen du projet) pour discuter avec eux et entendre leurs commentaires. J’invite les gens à réfléchir sur la place que nous souhaitons offrir aux aînés au sein de notre communauté. Un projet de la sorte contribuerait sans aucun doute à revitaliser l’offre commerciale de Place Lorraine et à percevoir des taxes municipales supplémentaires qui seraient réinvesties dans les services rendus à la population, en plus de permettre à tous d’espérer demeurer à Lorraine ».

Les Lorrains sont invités à répondre à ce sondage disponible au www.ville.lorraine.qc.ca jusqu’au 13 novembre 2016. Un sondage téléphonique sera effectué au cours des prochaines semaines par une firme spécialisée afin de corroborer les résultats obtenus avec l’exercice réalisé en ligne. Les résultats seront divulgués sur notre site Internet dans les prochaines semaines.