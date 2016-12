Sainte‐Thérèse reçoit une attestation pour la qualité supérieure de son eau potable

Hier, la station de purification de la Ville de SainteThérèse a reçu une distinction de niveau 3 étoiles pour la qualité de son eau potable dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP).



La mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant, accompagnée du coordonnateur de la station de purification de l’eau, M. André Brière et du préposé à l’entretien des équipements, M. Simon Vaillancourt, recevait une plaque des mains du président du conseil d’administration de Réseau Environnement, M. Marc-André Desjardins, du président directeur général, M. Jean Lacroix.



« Le conseil municipal et moi-même sommes très fiers de constater que la station de purification de l’eau répond à deux fois la norme exigée par la règlementation. Nous continuons à investir pour améliorer sans cesse notre offre de service aux Thérésiens et aux citoyens des villes que nous desservons, soit Blainville, Boisbriand et le secteur sud-ouest de Mirabel », a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.



En effet, le Programme d’excellence en eau potable, décerne des prix aux stations qui répondent à des critères sur la règlementation de l’eau potable, notamment la turbidité. Pour obtenir les 5 étoiles, les stations doivent répondre à trois fois la norme, pour les 3 étoiles, à deux fois la norme. Les attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent les installations de traitement d’eau des membres du PEXEP qui se sont démarquées sur trois aspects au cours de l’année 2015. Ces critères sont la qualité supérieure de l’eau produite par rapport à la règlementation en vigueur, la constance de production, ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration continue des procédés et de leur opération.