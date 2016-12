La Ville de Sainte-Thérèse prend le virage électrique

La Ville de Sainte-Thérèse annonce l’acquisition d’un véhicule Ford Focus 100 % électrique dans la flotte municipale. Cette voiture sous-compacte est munie d’une batterie dont l’autonomie est estimée à 160 km.



« La Ville de Sainte-Thérèse a choisi ce moyen de transport écologique et durable pour assurer les déplacements quotidiens du chef aux opérations bâtiments et du chef aux opérations parcs. Ce nouveau véhicule s’ajoute à la Toyota Prius Hybride que la Ville s’était procurée en 2005 et à la camionnette électrique Nemo acquise en 2009 », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Bornes de recharge

Rappelons qu’en août dernier, la Ville de Sainte-Thérèse mettait en service deux bornes de recharge publiques faisant partie du Circuit électrique. Également à ce moment, trois bornes destinées exclusivement aux employés municipaux et véhicules municipaux étaient installées, soit deux dans le stationnement de l’hôtel de ville et une aux ateliers municipaux. Ces dernières ont été mises en place par la Ville dans le cadre du programme Branché au travail du gouvernement du Québec.