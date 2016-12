La 2e édition du Défi têtes rasées Leucan du Collège Lionel-Groulx est lancée!

Le Club de secourisme du Collège Lionel-Groulx a procédé avec fierté au lancement de la 2e édition de son Défi têtes raséesMD Leucan « personnalisé », présenté par PROXIM, organisé au profit de Leucan Laurentides-Lanaudière. Ce bel événement se tiendra le mercredi 5 avril 2017 au Carrefour étudiant du Collège dès midi. Les étudiants et membres du personnel sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et leur famille, que ce soit en faisant un don ou en mettant leur tête à prix sur les lieux de ce site de rasage.



« Les Défis têtes rasées Leucan « personnalisés » sont des Défis créés par des tierces parties au profit de Leucan. Ce type de Défi peut donc être organisé à la maison, à l’école ou au travail par quiconque désirant soutenir la cause pourvu qu’ils s’engagent à suivre certaines étapes proposées par Leucan pour l’organisation et la tenue de l’événement », précise Mme Julie Rouleau, chargée de projets pour Leucan.



C’est avec coeur que Mme Carole Martel, directrice de la vie étudiante et des services auxiliaires a pris la parole lors du lancement pour expliquer les raisons de l’implication du Collège : « Le Collège-Lionel Groulx est très heureux de s’associer à une cause aussi importante et de mettre nos installations à la disposition du Défi têtes rasées. Nous souhaitons que nos étudiants et nos employés s’impliquent en grand nombre. »



L’invitation est officiellement lancée à celles et ceux, étudiants et membres du personnel du Collège, qui souhaiteraient soutenir la cause. Il est donc possible de s’inscrire au Défi ou de faire un don en communiquant avec M. Shawn Di Tomasso-Perry, au local du club de secourisme, le L-019, ou par courriel à shawnditomassoperry@gmail.com .



Un événement rempli d’émotions à ne pas manquer!