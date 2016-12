Un premier «Coup de cœur» de la Fondation Florès : un franc succès!

Le 27 octobre dernier, la soirée-bénéfice Vins et Fromages s’est tenue et grâce à cet évènement, la Fondation Florès a pu amasser une somme de plus de 35 000$ en bénéfice.

En plus de pouvoir déguster des fromages de grande qualité du fromager Yannick et de découvrir des vins choisis par le sommelier Robert Lamarre, les invités pouvaient circuler et miser sur des prix variés lors de l’encan silencieux. Ils avaient aussi la chance d’admirer et de miser sur des œuvres d’arts de nos talentueux artistes d’ici.

Lors de la soirée, animée avec brio par monsieur Luc Lefebvre de CIME-FM, nous avons été émus par le touchant témoignage de madame Ninon Forget, mère d’une personne déficiente intellectuelle.

La Fondation Florès est extrêmement heureuse du succès de cette soirée! D’autant plus que 100% des sommes amassées serviront à la réalisation de divers projets visant à offrir un temps de répit pour les personnes, adultes et enfants, ayant une déficience intellectuelle ou physique ainsi que les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Félicitations à monsieur Yannick St-Jean qui s’est vu décerner le premier prix d’une valeur de 2900$, gracieuseté de WestJet. Monsieur St-Jean pourra choisir de s’envoler vers toute destination desservie par WestJet.

Un énorme merci à nos invités, aux donateurs, aux nombreux commanditaires ainsi qu’aux membres du conseil d’administration de la Fondation Florès. Un remerciement particulier au comité organisateur et au président d’honneur, monsieur Marc Grenier du groupe Belvedere Nissan et à monsieur Richard Dugré qui a orchestré cette soirée mémorable avec sa dynamique équipe de bénévoles.