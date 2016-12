Sainte-Thérèse lance le programme RAPPID+OR sur son territoire

La Ville de Sainte-Thérèse a profité d’une activité de bingo des Joyeux aînés thérésiens se déroulant aujourd’hui à la Maison du citoyen pour lancer officiellement le Programme RAPPID+OR sur son territoire.



RAPPID+OR est un programme de prévention qui a pour objectif d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire aux personnes de 65 ans et plus habitant seules. Il découle d'un partenariat entre le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS), la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse.



Pour s’inscrire au programme, il suffit de communiquer avec le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp au 450 430-5056. Après l’inscription, l’aîné reçoit la visite simultanée de trois intervenants, chacun veillant à des points précis :



 Un bénévole formé par des professionnels du CISSS (prévention et ressources disponibles)  Un policier (sécurité des portes et des fenêtres, et objets pouvant nuire aux déplacements lors des interventions des premiers répondants)  Un pompier (avertisseurs de fumée, système de chauffage et surcharges électriques)



Des recommandations sont ensuite formulées et une trousse d’information personnalisée est remise à la personne visitée.



« Le lancement du programme RAPPID+OR est la première action de la démarche Municipalité amie des aînés à laquelle la Ville de Sainte-Thérèse a adhéré en décembre 2015. Celle-ci nous mènera également à la rédaction d’une Politique intégrée de la famille et des aînés pour Sainte-Thérèse », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



La Ville rappelle que d’autres services destinés aux aînés, tels que le service d’appels automatisés PAIR ou encore le service de transport personnalisé TAXIBUS, sont également disponibles. « N’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec nos partenaires pour mieux connaître tous les services qui sont offerts. Que ce soit pour vous ou encore pour une personne de votre entourage, c'est avec grand plaisir que nous répondrons à toutes vos questions », a indiqué la mairesse.