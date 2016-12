Marché de Noël agroalimentaire à la Place Rosemère

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) vous invite pour les emplettes du temps des fêtes à la Place Rosemère du 1er au 24 décembre. Les producteurs artisans régionaux et leurs produits du terroir vous attendent à leurs kiosques installés dans les allées face au magasin La Baie d’Hudson, où vous aurez l’occasion de faire plusieurs dégustations avant de faire votre choix parmi d’innombrables produits et paniers cadeaux préparés avec soin pour émerveiller les sens.



Rendez-vous incontournable du temps des Fêtes, pour dénicher le cadeau idéal, que ce soit pour les cuisiniers curieux, pour l’hôtesse, le professeur, le collègue ou, encore mieux, pour vous gâter au temps des festivités. Rapprochez-vous des artisans de saveurs et ennoblissez vos réjouissances de savoureuses découvertes de produits locaux. Vous trouverez auprès de nos exposants le « OH ! » tant recherché.

L’ambiance sera donc à la fête pendant les trois semaines où ils vous recevront avec leurs plus beaux produits. Si vous avez de la difficulté à faire votre choix, les entreprises vous proposeront un bel éventail de paniers-cadeaux ainsi que du choix pour toutes les bourses.

Et pourquoi ne pas composer un panier à partir de vos coups de cœur ? Idéal pour offrir à ceux que vous aimez, comme cadeau d’hôte, pour vous faire plaisir ou pour garnir votre table des Fêtes !