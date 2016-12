Bois-des-Filion remet 1550 $ à Centraide Laurentides

Pour une deuxième année consécutive, les employés de la Ville de Bois-des-Filion se sont mobilisés pour les organismes filionois soutenus par Centraide Laurentides : le Service d’aide St-Maurice et la Maison de la famille de Bois-desFilion. Durant leur campagne, qui a eu lieu entre le 1er et le 18 novembre, ils ont réussi à amasser un montant total de 1550 $, qu’ils ont fièrement remis à Centraide Laurentides aujourd’hui.



Au départ, un montant de 775 $ a été amassé au terme de plusieurs activités : tirage moitiémoitié, journée jeans, vente-débarras virtuelle, tirelires, don unique et prélèvements à la source. La Ville de Bois-des-Filion s’était engagée à doubler le montant si bien que 1550 $ ont finalement été remis à Centraide.



Présent lors de la remise symbolique du chèque à l’organisme, M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion, a tenu à remercier les employés : « Un grand merci à tous les employés qui ont participé à l’une ou l’autre des activités de la campagne pour Centraide. Ensemble, nous pouvons être fiers de contribuer au développement communautaire en aidant les organismes de chez nous et par le fait même, nos citoyens dans le besoin. Bravo à tous! ».