I-Nov Concept : Partenaire de Leucan Laurentides-Lanaudière

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec l’entreprise de Terrebonne, I-Nov Concept. En effet, au cours de la prochaine année, I-Nov Concept versera un don à Leucan pour chaque emballage vendu de lait Grand Pré UHT 2 % et de lait au chocolat Chokéo (paquet de trois formats individuels de 200 ml).



Soutenir Leucan a une signification particulière pour M. Hugo Sheehy, vice-président de l’entreprise. « Dans la dernière année, j’ai malheureusement eu à affronter la triste réalité d’un enfant qui est décédé du cancer dans ma famille. Dès l’annonce du diagnostic, pendant toute la durée des traitements et lors du décès, Leucan était là. Les mois ont passé depuis, et Leucan est encore là pour accompagner les parents endeuillés. Leur présence a fait et fait encore un bien immense, donc nous impliquer envers la cause est notre façon à nous de contribuer à la poursuite de leur mission », mentionne-t-il.



Les gestionnaires de l’entreprise I-Nov Concept, M. Peter Howard, président, Mme Marie Armeni, contrôleur et Hugo Sheehy, vice-président, ainsi que les représentants de Leucan LaurentidesLanaudière, M. Mathieu Déziel, coordonnateur régional et Mme Caroline Boisvert, chargée de projets au développement philanthropique.

La campagne est déjà en œuvre dans la grande majorité des détaillants en alimentation au Québec, et les petits breuvages, vendus en paquet de trois, se trouvent dans la section des produits laitiers, mais aussi sur les tablettes, car ces derniers ont la particularité de pouvoir être conservés à la température de la pièce jusqu’à 9 mois, grâce au processus de pasteurisation UHT (Ultra haute température). « En choisissant d’acheter les produits identifiés au logo de Leucan, les consommateurs contribueront eux aussi à soutenir la recherche clinique et le bien-être des familles qui doivent apprendre à vivre avec la maladie de leur enfant, et en plus, ils encourageront une entreprise de la région. Nous sommes fiers de ce partenariat, d’autant plus que les produits Lait Grand Pré sont distribués à l’échelle provinciale, ce qui offre aussi une belle visibilité à Leucan », indique Caroline Boisvert, chargée de projets au développement philanthropique chez Leucan.