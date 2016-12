Des nouveautés à découvrir au Marché de Noël de Sainte-Thérèse

À l’occasion de l’événement Le Village devient maboule! qui se poursuit au centre-ville jusqu’au 18 décembre, la Ville de Sainte-Thérèse vous invite à découvrir les nouvelles activités du Marché de Noël.



« Au fil des ans, l’événement est devenu un rendez-vous annuel auquel les Thérésiennes et les Thérésiens aiment participer. Nous espérons que l’ajout d’activités originales à la programmation de cette année saura surprendre et ravir les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Les Soirées autour du feu Chaque vendredi et samedi, la chaleur des foyers extérieurs s’allie aux prestations musicales pour créer des moments festifs uniques. Danser et chanter à la Place du Village, quelle belle façon de passer une soirée des plus divertissantes! Chaque soir de spectacle, les 50 premières personnes sur place reçoivent une tasse réutilisable exclusive à l’effigie du Village devient maboule!



Promenade en carriole gratuite Fidèle à la tradition, la Ville de Sainte-Thérèse propose aux visiteurs d’effectuer une paisible balade en carriole pour contempler la splendeur du Village illuminé. À noter que les promenades en carriole sont gratuites cette année! L'embarquement se fait à l'intersection des rues de l'Église et Blainville dès 11 h les samedis et les dimanches.



Animation ambulante renouvelée Du vendredi au dimanche, les visiteurs ont la chance de croiser sur leur chemin des personnages colorés animant les allées du Marché de Noël. D’année en année, l’animation ambulante se renouvelle, au grand bonheur des petits et des grands!





Pour consulter la programmation complète de l’événement Le Village devient maboule!, visitez sainte-therese.ca et aimez la page Facebook de la Ville. #maboule2016