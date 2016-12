3140 kilos de denrées récoltées grâce au Buffet des Continents de St-Jérôme

La deuxième édition de la collecte annuelle de denrées non périssables du Buffet des Continents de Saint-Jérôme a permis de recueillir 3140 kilos de nourriture pour les familles dans le besoin de la région, un apport inestimable pour notre banque alimentaire.

Ce succès est le résultat d’un geste de générosité et de solidarité exemplaire des clients du Buffet des Continents de Saint-Jérôme. Le soir du 5 décembre, le Buffet des Continents a servi gratuitement plus de 1221 repas aux clients qui se sont présentés avec cinq denrées non périssables. Merci à toute l’équipe du Buffet des Continents de St-Jérôme pour votre soutien à la cause de la faim dans la région.

« C’est un geste important pour nous, lorsqu’on sait que des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour dans la grande région des Laurentides, dont plusieurs sont des enfants », explique le propriétaire du restaurant, Monsieur Tasso Angelopoulos.

La chaîne Buffet des Continents organise cette collecte au temps des Fêtes depuis 2004 à travers ses établissements et a récolté, à ce jour, plus de 350 000 livres de denrées non périssables pour les familles et personnes dans le besoin.

En cette période où il y a accroissement de la demande, Moisson Laurentides est très fier de ce partenariat de premier plan. Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, quel que soit le moment de l’année. Or, ici même dans les Laurentides, plus de 22 000 personnes, dont 35,5% sont des enfants, font appel à un comptoir d’aide alimentaire au moins une fois par mois. En tout, c’est plus de 40 000 paniers d’épicerie qui sont remis chaque mois, la demande est immense! Personne n’est à l’abri d’une condition socio-économique difficile. Merci à tous pour votre contribution à cette grande chaîne d’entraide.