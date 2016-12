Les employés de la ville de Lorraine remettent un chèque de 2 143 $ à Centraide Laurentides

Chaque année, les employés de la Ville de Lorraine participent activement à la campagne de collecte de fonds de Centraide Laurentides. Pour l’édition 2016, ils ont réussi à récolter 2 143 $ en deux mois, un record pour cette équipe qui a usé d’originalité afin de ramasser cette somme. Cet accomplissement dépasse de loin l’objectif fixé, qui était de 1500 $ !



Les citoyens ont également contribué à cette campagne, puisque 410 $ ont été ramassés grâce à notre bibliovente d’automne. La mairesse Lynn Dionne n’a pas manqué de souligner cette participation : « Bien que notre campagne ciblait principalement les employés et les élus, près du quart du montant récolté vient des citoyens. Comme tous les ans, ils ont répondu à l’appel et acheté des livres pour la cause. Merci au personnel, à mes collègues du Conseil ainsi qu’à la population. Nous pouvons tous être fiers de contribuer à la mission des organismes locaux en appuyant Centraide ! »



Outre la bibliovente et les montants retenus à la source, plusieurs activités au sein de l’équipe municipale ont permis d’atteindre ce montant : la vente de muffins et d’autres délices confectionnés par les employés, l’organisation d’un concours lié à l’achat du journal interne, la vente de bonbons d’Halloween, une vente-débarras ainsi que les très appréciés « Jeudis délinquants » lors desquels les employés sont autorisés à porter le jeans pour une amende de 2 $... au profit de Centraide, bien entendu.



Merci à tous ceux qui ont participé et donné si généreusement avec un grand sourire ! Cette campagne record pave la voie pour l’édition 2017. Le défi est lancé !