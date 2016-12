Payer ses frais de retard autrement à la bibliothèque de Sainte-Thérèse

Pour une deuxième année, la Bibliothèque de Sainte-Thérèse offre aux abonnés la possibilité de payer leurs frais de retard en denrées non périssables. Les denrées recueillies entre le 8 et le 15 décembre seront remises à l’organisme Moisson Laurentides.



Pour participer, il suffit d’apporter les denrées au comptoir de prêt de la bibliothèque au moment de remettre les documents en retard. Une denrée par document de retard est suggérée. Il est important de s’assurer que l’emballage soit intact et que la date de péremption ne soit pas dépassée.



« Les abonnés ont été nombreux à faire don de denrées l’an dernier. La Ville est heureuse de remettre cette amnistie de l’avant cette année. Et bien sûr, nul besoin d’avoir des frais de retard pour participer! Nous vous remercions à l’avance de votre générosité », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.