Uni contre la faim, des étudiants en Gestion de commerces amassent près de 25 000$ au profit d’organismes locaux

Deux classes d’étudiants en 3e année du programme Gestion de commerces ont remis jeudi dernier un chèque d’un montant de 24 935,64$ à la Fondation du Collège Lionel-Groulx ainsi qu’à l’organisme Resto-Pop. Les étudiants ont choisi, en cette période d’austérité ces organismes afin de permettre à des étudiants et des familles démunies d’avoir accès à des repas sains, complets et nutritifs. En effet, une partie des dons remis à la Fondation du Collège Lionel-Groulx sera directement ajoutée aux paniers de Noël remis aux familles d’étudiants à faible revenu. Du côté de Resto-Pop, les dons serviront à fournir plus de 2620 repas complets à des étudiants du primaire et secondaire de la région qui font face à l’insécurité alimentaire.



Cette somme a été réunie au cours de la session d’automne par les 58 finissants et finissantes lors de différentes activités qu’ils ont orchestrées. Les étudiants et étudiantes de Monsieur François Longpré, enseignant du cours Méthodes et outils de gestion, ont rivalisé de créativité et de perspicacité afin de planifier, organiser et diriger la tenue de différents évènements pour amasser des fonds: des galas humoristiques, des soirées de

spectacles, des soupers-bénéfices et même une soirée-conférence ont été mis de l’avant pour relever le défi d’accumuler des dons sans engager aucun frais personnel.



« Je ne pourrais être plus fier de l’ensemble du travail déployé par mes étudiants, par leur créativité, leur persévérance et leur ambition; ils ont non seulement illustré leurs qualités de futurs gestionnaires et ils ont su relever une foule de défis afin de se rallier pour redonner aux suivants » mentionne l’enseignant François Longpré



«Tous les membres du conseil d’administration de la Fondation se joignent à moi pour offrir nos plus sincères remerciements aux étudiants du cours Méthode et outils de gestion, qui ont amassé la somme de 12 467,32 $ pour la redonner à notre organisme. Je félicite les étudiants pour ce très beau geste à l’égard de leur Fondation, et je voudrais aussi souligner le bon travail de Monsieur François Longpré, enseignant en techniques administratives et le féliciter pour cette belle initiative. Au nom des étudiants qui fréquentent notre belle institution, nous vous disons, merci! », de dire Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx.



«Votre dynamisme et votre créativité ont permis de mettre sur pied des projets rassembleurs et empreints de succès. Vous avez démontré non seulement un excellent sens entrepreneurial et de leadership mais également un engagement social porteur d’espoir pour notre société. Votre implication est un exemple inspirant favorisant la solidarité sociale et la coopération que nous aimerions voir imité par la communauté. Le fruit de vos efforts permettra d’offrir l’équivalent de 2630 repas sains et équilibrés, notamment à des enfants défavorisés afin de limiter l’insécurité alimentaire et favoriser la réussite éducative. Ce sont 25 enfants qui recevront un Dîner Pop tous les jours de l’année scolaire.», de renchérir Christine Vachon, directrice générale du Resto Pop Thérèse-De Blainville



Madame Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx ainsi que Madame Christine Vachon, directrice générale du Resto Pop Thérèse-De Blainville étaient présentes à la cérémonie de remise des fonds organisée par les étudiants et étudiantes ainsi que le professeur.